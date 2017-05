Motorista sobrevive após carro ficar prensado entre carretas

Um homem de 31 anos sobreviveu a um grave acidente após o carro que ele dirigia ficar prensado entre duas carretas, na BR-116, em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do km 809, trecho da rodovia perto do distrito de José Gonçalves. O veículo pequeno, uma Parati, parou embaixo de uma das carretas. O carro ficou completamente destruído.

O motorista do carro, que estava sozinho, ficou preso às ferragens e foi socorrido por equipes da ViaBahia e do Samu. Ele ficou consciente durante todo atendimento de primeiros socorros. O homem teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Não há detalhes do estado de saúde dele.

Segundo informações da ViaBahia, concessionária que administra parte da BR-116, as primeiras informações são que a carreta que estava à frente da Parati freou, o condutor do carro pequeno tentou parar, mas foi empurrado pela carreta que seguia atrás, que não conseguiu frear. A ViaBahia informou que os órgãos competentes vão investigar as causas do acidente.