Salvador: Moradores são obrigados a participar de protesto por morte de traficante

Cerca de 50 pessoas promoveram um protesto na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de São Cristóvão, na manhã desta terça-feira (2). A manifestação, que teve início por volta das 10h30 e contou com queima de pneus para bloquear os dois sentidos da avenida, foi motivada pela morte de um traficante da localidade, na última quarta (27). Os moradores que participaram do ato relataram à PM que foram coagidos por traficantes da área para participar do protesto.

A manifestação chegou ao fim depois das 12h e a Transalvador confirmou ao Bahia Notícias que o trânsito já flui normalmente na região. Por meio de nota, a PM explicou que o traficante em questão morreu em meio a uma troca de tiros com policiais militares da 49ª CIPM, também em São Cristóvão. Ele trafegava de carona em uma motocicleta quando a guarnição suspeitou do comportamento dele e do piloto e deu início à perseguição.

O traficante, então, atirou contra a PM, que revidou o disparo e matou o suspeito. Já o comparsa, que pilotava a moto, conseguiu fugir. Na ocasião, a corporação apreendeu armas e drogas com os criminosos. Mais cedo, outro grupo de pessoas se manifestou contra a morte de um jovem no Castelo Branco. Ele morreu em meio a uma troca de tiros entre uma guarnição da PM e criminosos, na tarde desse domingo (30).