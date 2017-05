Seduc divulga cronograma da seleção de professores pelo regime de REDA

Divulgado no último sábado, 29, o cronograma da seleção pública simplificada que visa a contratação de 300 professores para atuar na Rede Municipal de Ensino e para formação de cadastro reserva. O cronograma foi publicado na edição 482 do Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Feira de Santana. Na publicação é possível conferir, por exemplo, a data da prova objetiva que está agendada para o próximo dia 14 de maio.

Ainda de acordo com a publicação, nesta quinta-feira, 4, serão homologadas as inscrições que obedeceram as normas previstas no edital da seleção. Os locais de aplicação da prova serão divulgados na próxima terça-feira, 10.

Os professores selecionados vão ser contratados através do Regime de Direito Administrativo (Reda) para atuar em escolas da Rede Municipal de Ensino. Terão carga horária de trabalho de 20 horas semanais, sendo distribuídas nos turnos matutino e/ou vespertino, conforme as vagas nas escolas municipais.

O resultado final da seleção será homologado e publicado no dia 7 de junho, além da lista de convocação dos candidatos habilitados, de acordo com a distribuição de vagas e/ou necessidades da Seduc. O prazo de contratação é de um ano, podendo ser prorrogável por igual período. Já a seleção é válida por dois anos e também pode ser prorrogada por igual período.