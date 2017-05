Maio Amarelo: Detran promove campanha #MinhaEscolhaFazADiferença

Com o objetivo de chamar a atenção para o comportamento de risco na condução de veículos, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) promove neste mês a campanha #MinhaEscolhaFazADiferença, tema deste ano do 'Maio Amarelo', movimento mundial pela redução no número de mortes em acidentes de trânsito. O órgão vai intensificar as ações educativas e de fiscalização, em Salvador e municípios do interior do estado.

O Detran pretende alertar as pessoas sobre escolhas no dia a dia que podem provocar acidentes, como dirigir usando o celular, não usar capacete e invadir o sinal. A programação da campanha inclui cursos, palestras, debates, caminhadas, blitzes de alcoolemia e eventos educativos em escolas públicas. "Vamos mobilizar os servidores para um mês inteiro dedicado à oferta de conteúdo sobre as regras e à divulgação da mensagem da consciência entre condutores e pedestres, sem abrir mão da fiscalização. A população precisa ser estimulada a fazer boas escolhas para salvar vidas", ressaltou o diretor de Educação para o Trânsito do Detran, Carlos Moura.