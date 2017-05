E assim o derrotamos dentro do PT, diz Nery sobre Zé Neto; veja destaques da Câmara

O presidente da Câmara Municipal Reinaldo Miranda, Ronny (PHS), após ser hospitalizado por problemas de saúde , limitou-se a dizer hoje na sua volta às sessões da Casa, a dizer que está: firme, forte e renovado”.

A ausência de Ronny foi sentida por seus aliados políticos, que lotaram a Câmara hoje. Ainda na tarde de hoje, por volta das 15h, as pessoas se aglomeravam na porta da sala da presidência, aguardando atendimento.

GREVE GERAL – O vereador Alberto Nery (PT), se mostrou contente com o resultado da Greve Geral, que aconteceu na última sexta-feira (28).

“Este Governo golpista, que aí está, teve a audácia de usar os meios de comunicação para alardear que a greve geral foi um fracasso. Isso é o Governo não reconhecer os reclames das ruas, as manifestações da classe trabalhadora contra as reformas que estão sendo impostas ao trabalhador brasileiro. Nós conclamamos o povo de Feira de Santana, os trabalhadores deste município que comparecessem às ruas e eles compareceram maciçamente dando uma resposta a este Governo”.

AGLUTINADOR - Em aparte, o líder do Governo na Casa, José Carneiro (PSDB), alfinetou o deputado estadual Zé Neto (PT), dizendo que ele não tem poder de algutinação, se referindo a derrota de Gerinaldo Costa, candidato apoiado pelo deputado.

“É espalhafatoso. Já fui colega do deputado nesta Casa e aqui também ele não aglomerava. Ele é a maior liderança do PT na cidade, e mesmo assim não tem o poder de eleger seu candidato para o Diretório Municipal. Sem contar que foi candidato a prefeito de Feira por várias vezes”.

Em defesa do deputado, Eremita Mota (PSDB), afirmou que Neto respeita a democracia.

Com a palavra novamente, Nery disse que Zé Neto lançou a candidatura de Gerinaldo Costa, querendo import uma única candidatura, mas os membros do partido não gostaram.

"E assim o derrotamos dentro do PT", afirmou.

E Carneiro acrescentou: “Tenho respeito pelo deputado e até certa admiração, mas com esta fato não poderia deixar de fazer aqui esse registro. Se continuar agindo assim, 'rachando' o partido, o PT só chegará à Prefeitura de Feira daqui há 20 anos".

SEGURANÇA PÚBLICA - O vereador Ewerton Carneiro – Tom (PEN), disse que o Governo do Estado não dá a atenção necessária ao tema.

“No final de semana, eu liguei para alguns companheiros das Polícias Militar e Civil e tirei algumas dúvidas. E aproveitei o tempo também para pesquisar, eu vi que o investimento na área da segurança pública tem caído a cada dia, a cada momento, a cada segundo. O Governo do Estado está aí querendo tampar o sol com a peneira. Olha, Feira de Santana hoje é uma das cidades mais violentas do mundo, é a 15ª mais violenta do mundo. Feira de Santana está perdendo para onde tem guerra”.

GUERRA POR DISCURSO – O vereador Edvaldo Lima (PP), não ficou nada satisfeito com a audiência pública que aconteceu no dia 26 de abril no distrito da Matinha. O evento foi iniciativa do vereador Luiz Augusto, Lulinha (DEM).

Segundo Edvaldo, os vereadores presentes nao tiveram direito a fala durante a audiência;

“O senhor (Lulinha) não cumpriu com as determinações dO Regimento da Casa. Não fui tratado como autoridade”.

Em resposta, Lulinha pontuou que “a audiência terminou 11 horas da noite e Vossa Excelência se retirou. Todo mundo iria usar a palavra na discussão. Tinha que ter o discurso dos oradores e quatro colegas vereadores que organizaram o evento falaram, ainda tinham mais cinco vereadores escritos, quatro deputados, o coronel e a comunidade. Vossa Excelência não esperou o término da reunião, ficou nervoso e foi embora”.

ELEIÇÕES 2018 – O vereador Fabiano da Van (PPS), ofereceu apoio ao deputado Carlos Geilson (PSDB), nas eleições 2018.