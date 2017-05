Presidente Dutra: Militante transexual sofre tentativa de homicídio e fica tetraplégica

Uma militante transexual do PSOL identificada como Bárbara Trindade ficou tetraplégica após sofrer tentativa de homicídio em Presidente Dutra, na região de Irecê. O crime ocorreu no dia 02 de abril, quando o suspeito Domingo Mendes, que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima a chamou para sair e aproveitou para deflagrar dois tiros que atingiram o maxilar e a coluna vertebral da militante.

De acordo com familiares de Bárbara, a motivação do crime teria sido o fato de que boatos do envolvimento sexual entre os dois estavam repercutindo entre moradores da cidade, o que acabou irritando Domingo. O caso foi registrado na Territorial de Presidente Dutra, Departamento de Polícia do Interior 14º (COORPIN) e atualmente Bárbara está internada em estado grave no Hospital Regional de Irecê, onde aguarda a retirada da bala que está alojada em sua coluna.

Os médicos da vítima emitiram atestado informando que ela está com tetraplegia traumática e que deverá perder todos os movimentos do corpo. O autor do crime está preso na Delegacia de Presidente Dutra e deu entrada em um pedido de Habeas Corpus. Em nota, o PSOL informou que irá entrar com ação no Ministério Público e na Procuradoria Geral para solicitar, em caráter de urgência, as medidas jurídicas cabíveis. “Infelizmente, esse não é um caso isolado: todos os dias centenas de companheiras sofrem ataques físicos, psicológicos e emocionais.

O PSOL vai judicializar o fato para que Domingo Mendes seja punido de acordo com a Legislação em vigor no país”, afirmou o Presidente Estadual do PSOL na Bahia, Ronaldo Santos. De acordo com a militante do Coletivo LGBT do PSOL Irecê, Ruby Santos, crimes de homofobia são recorrentes na região e as gestões municipais não possuem amparo jurídico eficiente para combater os casos. "Travamos uma batalha cotidiana na luta pelo acesso às políticas públicas e mais proteção legal”, afirma.

A família de Bárbara está fazendo uma campanha para conseguir arrecadar dinheiro e comprar uma cadeira de rodas para a militante. Quem puder ajudar, segue os dados: Caixa Econômica Federal - Agência: 0780 / Operação: 013 / Conta: 00074700-2 / Renata Silva Ferreira