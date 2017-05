Caso Kátia Vargas: Laudo do DPT é concluído; médica 'agiu de forma deliberada'

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) liberou o laudo de reconstituição referente à morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, que foram atropelados em 2013 pela médica Kátia Vargas, enquanto trafegavam em uma moto em Ondina.

O advogado da família das vítimas, Daniel Keller, confirmou na noite de terça-feira (2) que o laudo foi concluído. A reconstituição foi realizada em dezembro de 2016, com a participação com 16 peritos, policiais, fotógrafos, além de professores da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

O laudo apontou que Kátia estava em “velocidade superior permitida àquele logradouro”.

"Com base em todas as análises anteriormente expostas, pode-se inferir que o condutor do Sorento, trafegando sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, em velocidade superior permitida àquele logradouro, agiu de forma deliberada e não mensurada, não sendo possível deter seu veículo com segurança, ao inflectir, interceptar e obstruir o sentido de direção do motociclista provocando o impacto da motocicleta contra o meio-fio e o poste de concreto (PC), vitimando fatalmente os dois ocupantes da motocicleta", afirma o documento, em sua conclusão.

O advogado José Luís Oliveira Lima, que defende a médica, informou que recebeu o resultado do laudo no final desta terça e que só irá se pronunciar sobre o assunto nesta quarta (3). Em entrevista ao site Aratu Online, o advogado dos familiares das vítimas, Daniel Keller, afirmou que a defesa da médica tem 15 dias para se manifestar sobre o laudo, última fase aguardada para a realização do julgamento. Kátia aguarda a análise do caso em liberdade.