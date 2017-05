Jovem viaja de Brasília à Bahia, por 10h, escondido perto de motor de ônibus

Um jovem de 24 anos viajou de Brasília até a cidade baiana de Boquira, no sudoeste do estado, em um compartimento que fica perto do motor do ônibus. Segundo a empresa de transporte, Willian Gomes da Silva disse que foi roubado no Distrito Federal e que não viu outra saída para voltar para casa.

Antes de chegar à Boquira, segundo a empresa, o ônibus em que Willian estava parou em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Ele desceu do ônibus que tinha saído de Brasília e foi para o compartimento de outro veículo, que seguia para Ibitira, onde mora, no sudoeste da Bahia.

No meio do caminho, quando estava em Boquira, faltando 238 quilômetros para encerrar a viagem, o jovem foi avistado por um taxista, que avisou aos funcionários da empresa. Os funcionários, então, acionaram a polícia e o homem foi retirado do local. De acordo com a Polícia Civil, ele prestou depoimento e foi liberado.

"Pelo que nós ficamos sabendo, já que o rapaz não se dispôs a falar muito, ele foi roubado em Brasília e, em vez de procurar a delegacia, registrar um boletim de ocorrência e procurar um auxílio das empresas que realizam esse tipo de transporte, ele preferiu arriscar a vida entrando no compartimento de um veículo", afirmou o gerente da empresa de ônibus, Marcos Antônio.

Segundo a empresa, o jovem pagaria R$ 100 pela viagem, mas, como não tinha dinheiro, resolveu se esconder na área perto do motor. O mecânico Antônio Gondim diz que é difícil acreditar na história. "Não tem como. Só vendo para crer numa coisas dessas, não é? Não tenho nem noção de como ele conseguiu viajar ali, com um calor daquele e barulho", disse.

O motorista Luiz Morais também ficou surpreso com o caso. "É um local muito próximo do motor, no qual a temperatura é muito alta, de 80 a 90 graus. Então, é quase impossível. Ele deve ter passado uma situação muito difícil nesse local", afirma o motorista.