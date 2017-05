Dois homicídios são registrados em Feira de Santana

Na noite de ontem (02), duas pessoas foram assassinadas em Feira de Santana. O primeiro homicídio aconteceu no bairro Santo Antônio dos Prazeres. A vítima, que foi morta com tiros no pescoço, até o momento não foi identificada.

No bairro Gabriela, um homem, conhecido como Ronaldinho, foi assassinado por volta das 20h.

Não há informações sobre o motivo e a autoria dos crimes. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passarão por necropsia e aguardarão reconhecimento.