Forte onda atinge lancha e apavora passageiros na Baía de Todos-os-Santos

Uma lancha que fazia a travessia do sistema Salvador-Mar Grande foi atingida por uma forte onda, na manhã desta quarta-feira (3), na Baía de Todos-os-Santos. A situação causou pânico entre os passageiros, mas não houve feridos.

De acordo com informações da Associação de Transportadores Marítimos (Astramab), a embarcação não foi danificada e a travessia opera normalmente.

A Capitania dos Portos, que ficou de se posicionar sobre o ocorrido. Na última terça-feira (2), o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) emitiu um alerta sobre as ondas nesta semana, que podem chegar a quatro metros entre Caravelas, no extremo sul do estado, e a capital baiana.