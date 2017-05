Pré-venda de ingressos para show de Paul McCartney em Salvador começa nesta sexta

Começa, nesta sexta-feira (5), a pré-venda de ingressos para o show de Paul McCartney realizado no dia 20 outubro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

As entradas antecipadas poderão ser adquiridas por clientes do cartão Elo nos dias 5 e 6 de maio, iniciando às 0h01 pela internet e a partir das 10h, nas bilheterias.

A venda para o público em geral começará às 0h01 do dia 8 de maio pela internet e às 10 nas bilheterias da Fonte Nova, de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h.

Os ingressos vão custar a partir de R$ 95. A organização do evento destaca a exigência da carteira de estudante para a compra da meia entrada. Com capacidade para até 59 mil pessoas, a Bahia encerra a turnê do ex-Beatle no Brasil, após passagem do britânico por outros três estados.

“Esta é uma excelente oportunidade. Como a Bahia vai ser o único estado do Norte/Nordeste a receber essa apresentação, a possibilidade de podermos atrair ainda mais turistas é muito significativa. Estamos convocando todo o trade para poder atrair as operadoras, fazer os pacotes, porque a intenção do Governo, quando apoia eventos como esse, é movimentar a economia local, a cadeia hoteleira, os restaurantes, trazer emprego e renda, fazer com que o turismo seja a mola mestra de desenvolvimento”, avalia o secretário estadual do Turismo, José Alves.