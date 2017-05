Nova gestora do aeroporto de Salvador discute ações; segunda pista será retomada

Representantes da Vinci Airports, empresa que venceu o leilão de concessão do aeroporto internacional de Salvador, se reuniram com o secretário estadual de Turismo, José Alves, e membros das secretarias estaduais de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico nesta quarta-feira (3).

Durante o encontro foram discutidas as ações prioritárias para a modernização do equipamento, cuja gestão será iniciada pela Vinci em julho deste ano. Entre os pontos principais está a captação de novos voos nacionais e internacionais e o fortalecimento ou criação de novas rotas que aumentem o acesso de países da América Latina, Europa e América do Norte à Bahia.

“Há a possibilidade de atrair voos da Ásia também, já que a Vinci opera aeroportos no Japão”, afirma o secretário. Entre as melhorias físicas planejadas está a instalação de seis novos fingers (pontes de embarque) e criação da segunda pista de pouso – que já estava prevista nas obras de preparação para a Copa das Confederações, realizada em 2013, e que não chegaram a ser concluídas em sua totalidade.