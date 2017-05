Carro bate em árvore e duas pessoas morrem na BR-135

Duas pessoas morreram após o veículo em que viajavam bater em uma árvore, no Km 85 da BR-135, no trecho entre as cidades de Riachão das Neves e Santa Rita de Cássia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro, que viajava com uma mulher no banco do carona, perdeu o controle da direção e saiu da pista, colidindo na árvore.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Barreiras. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.