Moro determina que José Dirceu deixe a prisão com tornozeleira eletrônica

O juiz Sérgio Moro, que é responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, determinou, nesta quarta-feira (3), que o ex-ministro José Dirceu deixe a prisão com uso de tornozeleira eletrônica, além de estar proibido de deixar Vinhedo, cidade do interior de São Paulo.

Dirceu poderá colocar a tornozeleira após entregar os passaportes à Justiça, estabeleceu Moro. O juiz argumentou que "a gravidade em concreto dos crimes" pelos quais o ex-ministro foi condenado – que incluem o recebimento de R$ 4 milhões em propina durante o julgamento do mensalão, no qual Dirceu era réu – não permitem a concessão de prisão domiciliar.

Moro afirmou ainda que, embora fosse "oportuna" a exigência de fiança, decidiu não estipulá-la pois alguns bens do patrimônio do ex-ministro Dirceu são alvo de sequestro de bens determinado pela Justiça.

Na sentença, o juiz afirmou que Dirceu poderá morar em outra cidade, mas terá de pedir autorização.

Dirceu foi condenado 2 vezes na Operação Lava Jato e cumpria prisão preventiva (sem prazo determinado) por ordem de Moro desde agosto de 2015, sob a alegação de que havia risco de cometimento de novos crimes. A medida, entretanto, foi revogada nesta terça-feira (2) pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão de Moro foi protocolada no sistema eletrônico da Justiça Federal do Paraná às 11h48, uma hora depois de a comunicação do STF sobre a soltura de Dirceu chegar ao juiz.

Veja as condições impostas por Moro:

Proibição de deixar a cidade de seu domicílio, em princípio, Vinhedo/SP;

Proibição de se comunicar, por qualquer meio ou por interpostas pessoas, com os coacusados ou testemunhas três três ações penais da Lava Jato;

Comparecimento a todos os atos do processo e atendimento às intimações, por telefone, salvo se dispensado pelo Juízo;

Proibição de deixar o país;

Entrega em Juízo de seus passaportes brasileiros e estrangeiros.

Em duas sentenças de Moro, Dirceu foi condenado a mais de 31 anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas o ex-ministro já vinha cumprindo a prisão preventiva desde 2015.

O STF entendeu que já não há risco de cometimento de novos delitos e que, agora, Dirceu só pode ser preso for condenado na segunda instância – no caso, em um julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), o que ainda não tem data para acontecer.

Um pedido de liberdade antes do julgamento definitivo na segunda instância já tinha sido negado pelo próprio TRF-4 e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). No ano passado, o ministro Teori Zavascki, que era relator da Lava Jato no STF, também negou a soltura do ex-chefe da Casa Civil.