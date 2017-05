Não me elegi com voto de Alberto Nery, mas quando a coisa aperta ele me procura, diz Zé Neto

Em entrevista ao programa Jornal das Duas, da Rádio Sociedade, o deputado estadual Zé Neto (PT), comentou a vitória da candidata Ivannide Santa Bárbara, para o diretório municipal do partido.

Leia mais: Ivannide derrota candidato de Zé Neto e vence eleições para presidência municipal do PT

“Parabenizo de público Ivannide pela vitória. Apoiei Gerinaldo Costa, pois ele aglomerou pessoas mais históricas do partido, mas respeito a democracia”.

Zé Neto, afirmou que não entendeu a declaração do vereador Alberto Nery (PT), de que o tinha derrotado na eleição.

“Ele pode está contra mim, mas eu nunca estarei contra ele. É um vereador que eu respeito. Eu deixei as pessoas a vontade, inclusive pessoas ligadas a mim votaram em Ivannide. Fiquei muito triste com o que escutei”.

Neto acrescentou que pessoas que não são mais ligadas ao PT foram participar da eleição.

“Ficaram fazendo campanha e algumas votaram, mesmo pertencendo a outras legendas. Eu, assim como o ex-presidente Lula, fomos contra realizar eleições agora, pois mais atrapalha do que ajuda. Agora que passou o pleito, podemos sentar e levar adiante o processo democrático do partido. O PT não tem dono. Eu não tinha ligação com o presidente anterior (Aécio Moreira), que é aliado de Nery e sempre ajudei o partido no que está ao meu alcance. Não importa quem é o presidente, o que importa é unir o partido”.

‘NÃO ME ELEGI COM VOTO DE NERY”

Com a língua afiada de sempre, Zé Neto, aproveitou o espaço para falar que Nery não o apoiou nas últimas eleições e mesmo assim ele foi eleito.

“Eu não me elegi deputado com voto nem de Nery nem de Marialvo Barreto (ex-vereador), que apoiou Ângelo Almeida (PSB), mas com o voto da população e com uma parte valiosa do PT. Independente disso, todas as vezes que ele precisou de mim ele me encontrou e vai continuar assim”.

Neto acrescentou que já “está acostumado com as coisas de Nery”.

“Quando aperta ele conta comigo, faz parte do processo democrático. Sempre tem os bonitinhos que gostam de aparecer mais do que precisam”.

ZÉ CARNEIRO – Respondendo as declarações do vereador José Carneiro (PSDB), que disse ontem na Câmara Municipal que Zé Neto “não tem poder de aglutinação”, o deputado se limitou a dizer: “ele me adora. Fica doido para aparecer uma coisinha para falar de mim, para me atingir, mas entra por um ouvido e sai pelo outro”.