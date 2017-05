Salvador: Homem é morto a pauladas em passarela do metrô no Iguatemi

Um homem ainda não identificado foi espancado e morto na noite desta quarta-feira (3) na passarela que dá acesso a estação de metrô, em frente ao Shopping da Bahia, no Iguatemi. Segundo informações da Central de Polícia, o crime aconteceu por volta das 19h30.

Ainda de acordo com a polícia, o homem é apontado por testemunhas como assaltante de celulares e bolsas na região. Na noite de ontem, um morador de rua abordou o rapaz e teria iniciado a agressão. Ele foi atingido por golpes em várias partes do corpo, principalmente na cabeça, e morreu no local.

A autoria e a motivação serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).