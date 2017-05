Bahia e VitÃ³ria empatam no primeiro jogo da final

O primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano foi marcado pelo equilíbrio e terminou empatado por 1x1 na noite desta quarta-feira (3), na Fonte Nova. Em um clássico onde o Bahia começou embalado e ditando o ritmo, o Vitória cresceu no segundo tempo, chegou ao empate e manteve a vantagem de jogar por outro empate no Barradão para ser campeão. O Ba-Vi de volta é domingo (7), às 16h.

Embalado pela torcida, confiante pelo triunfo no último clássico, o Bahia foi o primeiro a assustar em boa jogada individual de Zé Rafael, que invadiu a área e chutou na trave, mas a arbitragem já havia marcado falta do meia tricolor no lance.

O Vitória tentava jogar com a bola no chão, estratégia bem diferente da utilizada quando era comandado por Argel, que investia na ligação direta. Mas só tentava, não conseguia. Em um desses lances, Kanu recuou mal para Fernando Miguel e quase complicou. O goleiro rubro-negro teve que rifar a bola, que bateu em Zé Rafael e quase entrou.

Toda a iniciativa da partida era do Bahia. Aos 22 minutos, em uma grande jogada, Zé Rafael tabelou com Régis e finalizou em cima da defesa, Régis pegou a sobra e fez o mesmo, até que a bola sobrou para Edigar Junio, dentro da grande área, chutar de pé esquerdo e perder uma chance incrível.

O tricolor conseguia entrar com facilidade na zaga do Vitória, mas pecava nas finalizações. Já o rubro-negro tentava a saída rápida nos contra-ataques, mas errava o passe. De tanto apertar, foi na bola parada que o Bahia conseguiu abrir o placar. Aos 33 minutos, Régis cobrou falta do lado direito, Tiago se antecipou a Alan Costa e cabeceou para o fundo das redes.

As duas equipes voltaram sem mudanças para o segundo tempo e o tricolor começou parecendo que não diminuiria o ritmo. Em chute de fora da área, Renê Júnior levou Fernando Miguel a fazer boa defesa. Mas esta não foi a tônica da etapa final, que teve o Vitória dono das melhores jogadas de ataque.

Antes, um lance importante no jogo: aos 9 minutos, o tricolor Régis caiu no gramado, pediu substituição e saiu para a entrada de Gustavo. Um dos melhores jogadores do Bahia em campo ia embora. Já o centroavante teve ótima chance de marcar após passe de Allione, mas chutou pra fora, de cara com Fernando Miguel.

A resposta do Vitória veio aos 23 minutos. Após jogada pela direita, Patric deixou Tiago no chão e chutou colocado de pé esquerdo. A bola ia entrar, mas Eduardo salvou o Bahia de cabeça antes que cruzasse a linha. Na sequência do lance, Paulinho cruzou e Cleiton Xavier acertou o travessão.

