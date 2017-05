Candeias: MP instaura inquérito para apurar irregularidades em concurso do Samu

Um concurso para contratação de profissionais para o Samu de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) será objeto de inquérito civil.

A investigação será feita pela 3ª Promotoria de Justiça de Candeias após candidatos do certame acusarem indícios de fraude. Entre os pontos contestados, são citados problemas como classificação de profissionais com menos experiência e falta de transparência na divulgação do resultado final. Sobre a última questão, “faltou informação quando à pontuação de cada candidato e à existência de concorrentes às vagas de pessoas com deficiência” por conta de o Diário Oficial do Município (DOM) ter publicado as pontuações dos classificados e cadastros de reserva, estes em número inferior ao previsto no edital.

A 3ª Promotoria, através do promotor Millen Castro de Moura, deu prazo até o dia 15 de maio para a Secretaria Municipal de Saúde de Candeias enviar cópia da legislação que cria os cargos, relatório da comissão de avaliação do certame e esclarecimentos sobre a quantidade de vagas para deficientes.