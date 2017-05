Greve nos Correios completa oito dias; reunião para resolver impasse acontece nesta quinta

Nesta quinta-feira (4), a greve dos Correios completa oito dias. Ainda há impasses nas negociações entre a estatal e os representantes sindicais dos trabalhadores. Contudo, uma reunião entre a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) e o presidente dos Correios, Guilherme Campos está prevista para acontecer nesta quinta.

Outra reunião, nesta quarta-feira, entre os Correios e as representações sindicais no Tribunal Superior do Trabalho (TST) terminou sem acordo. De acordo com os Correios, a paralisação, ainda que parcial, acarreta um potencial de perda de aproximadamente R$ 6,5 milhões por dia aos cofres da estatal.