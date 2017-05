Flu de Feira se apresenta para SÃ©rie D

O elenco do Fluminense de Feira foi apresentado oficialmente na noite de hoje para a sequência da temporada 2017, quando o clube estará disputando o Campeonato Brasileiro da Série D. As novidades ficaram por conta das apresentações do treinador Paulo Foiani, o auxiliar-técnico Fernando Alves, além do lateral-esquerdo Gilmar, que veio do Treze-PB; o meia Gil Baiano, que estava no Sergipe; e o meia atacante Rafael Granja, que retorna ao clube depois uma passagem pelo Anaápolis-GO.

Na oportunidade o diretor de futebol do clube, José Francisco Pinto comandou a apresentação e na oportunidade destacou a evolução que o Fluminense vem apresentando nas últimas temporadas. “Mesmo com todas as dificuldades voltamos a 1ª divisão estadual em 2015, depois ganhamos a Copa Estado, na sequência já no ano passado chegamos em quarto lugar no Baiano e por muito pouco não chegamos a Série C. Este ano já fomos terceiros colocados no estadual e agora vamos disputar a Série D de novo. Quem sabe desta vez a gente não chega. Vamos trabalhar para isso”, ressaltou o dirigente.

O treinador Paulo Foiani ao ser apresentado disse que chega motivado em fazer um grande trabalho no Fluminense. “Tenho ainda pouca experiência como treinador de futebol, mas já tive algumas conquistas e espero que aqui no Fluminense não seja diferente. Estou feliz porque venho para um clube de tradição de uma cidade forte e o nosso foco é chegar entre os quatro melhores e conquistar uma vaga para a Série D em 2018”, disse.