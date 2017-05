O Rappa anuncia parada da banda

A banda O Rappa anunciou uma parada através da conta do Twitter do grupo, na tarde desta quarta-feira (3). Na publicação, apesar de afirmar que não há uma previsão para um possível retorno do grupo, a banda confirmou que os shows da atual turnê vão acontecer até fevereiro de 2018.

Ainda no Twitter, O Rappa disse que desde 2011, quando retornou aos palcos após uma pausa anterior, a banda viveu "experiências incríveis". O grupo formado por Marcelo Falcão, Marcelo Lobato, Lauro Farias, e Xandão Meneses, tem mais de 20 anos de carreira.