Líder de assalto a banco em Bom Jesus da Lapa morre em confronto, diz polícia

Apontada pela polícia como líder de uma das maiores e principais quadrilhas de assalto a bancos do país e responsável pelo ataque na agência bancária de Bom Jesus da Lapa, que resultou na morte de dois policiais militares, Carlos Jadiel de Barros Dantas, morreu na manhã desta quinta-feira (4), em confronto com a polícia goiana.

Localizado após diversas ações integradas de inteligência com a Força Tarefa da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, polícias Militares e Civis de Goiás e Mato Grosso, e a Polícia Federal atuante nos nestes estados, o líder da quadrilha foi localizado no município de Aragarças, em Goiás.

Segundo a Polícia, a operação para desarticular o grupo de Jadiel, uma das maiores quadrilhas de assaltantes de banco, carros fortes e base de valores em atividade no país, ainda está em andamento, com ações nos municípios de Jussara, Aragarças, Barra do Garças e região, em Goiás.

"A articulação entre as polícias têm sido determinante para a captura destas quadrilhas especializadas, além de refletir diretamente na redução dos índices de assalto a banco", destacou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa. Este ano, de janeiro a março, o número de assalto a banco reduziu 38% em relação ao mesmo período de 2016.