TRE e município assinam parceria para fazer recadastramento biométrico

O prefeito José Ronaldo de Carvalho e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano assinaram, na manhã desta quinta-feira, 4, no Auditório João Batista Cerqueira, da Secretaria da Saúde, o termo de parceria que assegura o apoio logístico do Município ao processo de recadastramento biométrico dos eleitores de Feira de Santana.

Feira de Santana é o segundo maior colégio eleitoral do Estado da Bahia, com 400.829 eleitores. Entretanto, até então, apenas cerca de 53 mil cidadãos se submeteram ao procedimento, indo ao cartório eleitoral.

O objetivo da parceria entre a Prefeitura Municipal e o TRE, conforme deixou patente em sua fala o desembargador José Edivaldo Rotondano, é acelerar o andamento do processo, com a estimativa de recadastrar, até janeiro de 2018, os cerca de 350 mil eleitores restantes.

José Rotondono enfatizou que o recadastramento biométrico “ é uma forma do eleitor concretizar a sua vontade com segurança e transparência”.

O prefeito José Ronaldo se comprometeu a disponibilizar estrutura física e pessoal do Município para atender às solicitações do TRE, tanto na sede quanto nos distritos.

A solenidade contou com as presenças do vice-prefeito Colbert Martins da Silva Filho, Reinaldo Miranda, presidente da Câmara Municipal, e representantes do judiciário, a exemplo de Roque Rui, juiz da Fazenda Pública; Josefa Cristina, juíza eleitoral e Armando Duarte Mesquita.

Também estiveram presentes lideranças políticas, secretários municipais, o tenente-coronel Cláudio Eduardo Bouças, comandante do 35º Batalhão de Infantaria e Cleudson Almeida, procurador do Município.