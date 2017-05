Bandidos explodem caixa eletrônico do Bradesco em Ichu

Cerca de seis homens armados explodiram o caixa eletrônico do Bradesco cidade de Ichu, por volta das 2h35 desta sexta-feira (5). Eles chegaram em dois veículos, disparando vários tiros próximo ao Pelotão da Polícia Militar. A ação durou cerca de cinco minutos e não há informações sobre a quantia roubada. Ninguém ficou ferido.

Segundo o AL Notícias, é o único caixa eletrônico do município, instalado no Posto de Atendimento do Bradesco situado na Praça Hildebrando Cedraz ao lado da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ainda segundo o site, tábuas com pregos foram jogadas na BA-411, no trecho entre Ichu e Candeal, com a finalidade de furar pneus.

No dia 28 de abril de 2012 houve a explosão do caixa eletrônico do Banco do Brasil em Ichu e desde estão o BB não instalou outro caixa. Os clientes possuem apenas os Correios como correspondente bancário.