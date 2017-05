Suspeito de matar ex-namorada com cinco tiros é preso no interior do estado

Um homem suspeito de ter matado a ex-namorado com cinco tiros foi preso na manhã desta quinta-feira (4), dois dias após o crime, na cidade de Pindobaçu. Sílvio de Freitas Santana, de 22 anos, teve o mandado de prisão preventiva cumprido na Delegacia Territorial (DT) do município.

Ele é suspeito de ter matado, na última terça-feira (2), Jucimária Silva Santos, de 27 anos, com um tiro na nuca e mais quatro nas costas, depois do fim do relacionamento dos dois. O suspeito fugiu, mas nesta quinta voltou para casa de parentes, que, a pedido dele, acionaram a polícia.

Sílvio foi conduzido à DT/Pindobaçu por uma guarnição da Polícia Militar e teve o mandado de prisão cumprido pela delegada titular, Magda Soares. Ele será encaminhado ao sistema prisional e vai responder por feminicídio.