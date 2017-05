Homem é morto durante assalto a ônibus na Av. Paralela

Um homem foi morto em um assalto a ônibus, na manhã desta sexta-feira (5), na Avenida Luiz Viana Filho, a Paralela, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, três bandidos participaram do crime, que aconteceu por volta das 6h10, no sentido Centro.

Ainda segundo a polícia, a vítima é um passageiro que teria tentado fugir. Não há mais detalhes sobre o caso, mas até às 7h, o veículo ainda estava parado na via. Por conta disso, um longo congestionamento se formou na via. Polícia Militar, Transalvador e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local. Agentes da 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (82ª CIPM/CAB-Paralela) estiveram no local logo após o crime e chegaram a realizar buscas, mas os criminosos não foram localizados.