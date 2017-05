Morreu na manhã desta sexta-feira (5), no Rio de Janeiro, o cantor e compositor Almir Guineto.

Ele era um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal e sofria com problemas renais crônicos e diabetes. Guineto era autor de músicas como "Caxambu", "Meiguice Descarada" e "Conselho", além de ser considerado um dos sambistas mais importantes do país.