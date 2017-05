Comércio funcionará em horário especial até o Dia das Mães; confira

Por conta da comemoração do Dia das Mães, dia 14 de maio, o comércio de Feira de Santana alterou o horário de funcionamento, desde a quarta-feira (3).

A mudança no horário, conforme acordo firmado entre o Sindicato do Comércio e o Sindicato dos Empregados do Comércio, segue até o dia 13, sábado.

Amanhã, dia 6, as lojas funcionam até às 14h. No domingo, de 9h às 14. Confira o horário de funcionamento da próxima semana:

De 8 a 12/05 (segunda a sexta): o comércio funciona até às 19h;

No sábado, funciona até às 14h.