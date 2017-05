Lula pediu que contas de propina no exterior fossem fechadas, afirma Duque

O ex-diretor de Serviços da Petrobras, Renato Duque, afirmou, em depoimento ao juiz Sergio Moro nesta sexta-feira (5), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a ele para fechar as contas nas quais recebia propina de contratos da empreiteira no exterior.

Segundo Duque, os pedidos foram feitos em um encontro secreto que ele teve com Lula, em um hangar do Aeroporto de Congonhas, já durante as investigações da Lava Jato. De acordo com a revista Veja, o ex-presidente relatou na conversa que a então presidente Dilma Rousseff havia lhe repassado a informação de que diretores da Petrobras estavam recebendo propina de fornecedores da estatal, em contas no exterior.

Lula queria saber se Duque estava entre os beneficiários da propina. Com a negativa do ex-diretor, Lula ainda insistiu para saber se a propina de contratos de sondas da Sete Brasil estava sendo paga no exterior. O petista, então, alertou que era necessário eliminar rastros que pudesse levar as autoridades até a propina paga no exterior. Duque disse, ainda, que Lula sabia de todo o esquema do petróleo e chegou a se reunir com ele secretamente para discutir interesses de empreiteiras, em pelo menos duas oportunidades. Além disso, Lula monitorava, segundo Duque, o fluxo de pagamentos de contratos que renderiam propinas posteriormente.