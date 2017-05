Estou com mais tesão de ser candidato do que estava antes, diz Lula

Ao discursar durante a abertura da etapa estadual do Congresso do PT, em São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que está com mais "tesão" para ser novamente candidato à Presidência da República do que estava antes.

"Agora com 71 anos, eu tô com mais tesão para ser candidato do que eu tava antes", disse Lula, dirigindo-se ao presidente nacional do partido, Rui Falcão.

Ele disse ainda que, se quiserem que ele seja impedido de ser candidato, visto que é réu em processos da Lava Jato, terão de competir com ele na Justiça e nas ruas. "Se quiserem me pegar neste País, evitar que eu seja candidato, vão ter que competir comigo andando nas ruas desse País e conversando com o povo", falou. Lula declarou que vai brigar na Justiça e que a Operação Lava Jato está "destruindo a política" ao fazer com que jovens tenham ódio da política.

A cinco dias de prestar seu depoimento ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba (PR), Lula repetiu que duvida que haja um empresário que diga ter recebido um pedido de dinheiro dele. "Se aparecer alguém neste País, pode ser pequeno, médio ou grande, que diga que um dia o Lula pediu 10 reais para ele, depositou ilegal na minha conta, eu terei a honradez de chegar para vocês e dizer: eu não sou candidato porque eu não fui honesto com vocês", falou o petista. O ex-presidente afirmou que não vai permitir que "continuem mentindo" a respeito dele. Ao falar das pesquisas eleitorais, que o colocam como favorito para vencer as eleições presidenciais de 2018, o ex-presidente disse que é como um pé de mandacaru, que "cresce na seca".