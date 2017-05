Gol começa cobrança de bagagem em 20 de junho

A companhia aérea Gol irá começar a cobrar por bagagem despachada no dia 20 de junho. O anúncio foi realizado pela empresa nesta sexta (5). As novas regras irão valer para bilhetes vendidos após essa data.

Uma nova classe tarifária promocional será lançada, a tarifa Light, para clientes que viajarem apenas com a mala de mão, que tem até 10 kg como máximo de peso. De acordo com a Gol, os clientes que comprarem passagens na nova classe tarifária poderão despachar a mala e pagar pelo serviço a parte.

O preço será menor para os clientes que comprarem o serviço antes do voo. Os valores maiores irão ficar para quem decidir despachar a mala no balcão ao fazer check-in. A primeira mala despachada em voos nacionais terá o preço de R$ 30 ou R$ 60, dependendo do local em que a passagem foi comprada. Para os voos internacionais, o valor varia entre US$ 10 e US$ 20.

“A Gol entende que a mudança nas regras de franquia de bagagens aproxima o país dos padrões adotados na aviação mundial. O cliente poderá escolher a melhor forma de realizar sua viagem, pagando menos se não despachar mala”, disse Eduardo Bernardes, vice-presidente de vendas e marketing da Gol, em comunicado. A alteração na cobrança por bagagens foi possibilitada após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) editar as regras de franquia.