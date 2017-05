Mulher é esfaqueada na passarela da rodoviária de Salvador e morre

Uma mulher foi esfaqueada na passarela que liga o Shopping da Bahia ao Terminal Rodoviário de Salvador na noite da sexta-feira (6) e não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações do Centro Integrado de Comunicação das Polícias (Cicom), Lucigleide Maciel de Jesus, de 48 anos foi assassinada por um instrumento perfuro cortante, que identificado como uma faca pelos policiais da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itaigara).

O homicídio será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda de acordo com a Cicom, o assassinato ocorreu na altura da Rodoviária. A remoção do corpo foi feita no local e foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador. O autor do crime fugiu do local. É o segundo caso em dois dias. Na última quarta (3), um homem foi assassinado a socos por um morador de rua. A DHPP também está investigando o caso.