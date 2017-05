Estado arrecada R$ 3,2 milhões em leilão e atinge recorde

Um leilão estadual realizado nesta sexta-feira (5) arrecadou R$ 3,2 milhões. O valor é 140% maior do que a avaliação feita dos bens públicos, que era de R$ 1,33 milhão. A quantia é o maior valor já arrecadado em leilões da Bahia.

De acordo com o governo, a quantidade de pessoas presentes, 360, também recorde, foi o que gerou mais disputa pelos bens e elevou o preço dos lotes. O montante será revertido para o Tesouro Estadual. A participação do leilão é aberta a pessoas físicas e jurídicas, com exceção dos servidores públicos. No total, 277 lotes compostos por carros, caminhões, tratores e outros itens sem utilização para o Estados foram leiloados. O item mais caro do leilão, uma pá carregadeira avaliada em R$ 50 mil, foi arrematada por R$ 94 mil.