Alpinista de 85 anos morre ao tentar se tornar o mais velho e escalar o Monte Everest

Um alpinista de 85 anos morreu neste sábado (6) ao tentar se tornar o homem mais velho a escalar o Monte Everest. Min Bahadur Sherchan, natural do Nepal, morreu em uma base da montanha a 5.380 metros de altitude.

De acordo com o Ministério do Turismo do Nepal, Sherchan morreu devido a um ataque do coração. Ele já havia estabelecido o recorde de pessoa mais velha a subir o Everest em 2008, então com 76 anos. No entanto, ele foi superado em 2013 pelo o alpinista japonês Yuichiro Miura, que tinha 80 anos.

A morte deste sábado (6) é a segunda da temporada atual de subida ao Everest, entre abril e maio. "Quero escalar o Everest para estabelecer um recorde que vai inspirar as pessoas a sonharem alto. Isso vai dar orgulho a pessoas velhas como eu", declarou Sherchan em entrevista à agência alemã DPA, em março.