Reforma da Previdência sai ainda no primeiro semestre, diz ministro

Apesar de alguns parlamentares aliados já admitirem que a reforma da Previdência só deverá entrar em votação no Congresso Nacional no segundo semestre deste ano, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, garantiu estar confiante na aprovação do projeto ainda neste primeiro semestre.

“Estamos confiantes de que, com essa semana a mais, teremos mais tempo de mostrar aos parlamentares a importância da reforma”, disse.

Os integrantes da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara votarão na próxima terça-feira (9) os 11 destaques que podem modificar o texto principal do projeto apresentado pelo relator Arthur Maia (PPS-BA). Lideranças da base aliada e interlocutores do governo, contudo, admitiram que a votação poderá ser adiada devido ao conturbado cenário político em Brasília.