Homem é baleado, capota carro e morre no conjunto George Américo

Um homem morreu após ser baleado com um tiro no peito, na manhã deste sábado (6), dentro de um carro, que capotou na rua M, no conjunto George Américo, em Feira de Santana, após ser perseguido por dois homens em uma moto.

Paulo Ricardo da Silva, 35 anos, dirigia um veículo modelo Celta, cor vermelha, placa JPY 9440. Com ele estavam dois sobrinhos - uma criança de 8 anos e um adolescente de 17 - e o primo identificado como Jefferson Assis Sampaio.

Os sobrinhos de Paulo Ricardo foram levados pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual da Criança (HEC), onde foram medicadas e liberadas em seguida. Já Paulo Ricardo morreu no local do capotamento. O corpo dele permaneceu dentro do carro até a chegada da delegada Klaudine Passos, que efetuou o levantamento cadavérico.