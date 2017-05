Dois homens morrem dentro de cisterna enquanto trabalhavam

Dois homens morreram dentro de uma cistena de 17 metros no distrito de Upabuçu, em Itiruçu.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas trabalhavam com a abertura de poços.

As mortes teriam ocorrido no início da tarde de sexta-feira (5), mas os corpos só foram retirados pelo Corpo de Bombeiros de Jequié na madrugada deste sábado (6).

Ainda segundo a PM, os dois homens, identificados como Antônio Carlos Santos Moniz, de 47 anos, e Flávio Silva Damasceno, de 40 anos, teriam morrido intoxicados pela emissão de gases de uma bomba usada para o serviço de escavação de poços.

O local onde eles morreram é de difícil acesso e a ocorrência de chuvas na sexta-feira impediu o resgate. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Jequié.