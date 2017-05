Ex-diretor da Petrobras diz estar disposto a devolver 20 milhões de euros de propina

Ao ser ouvido pelo juiz Sérgio Moro, na última sexta-feira (5), em uma ação penal da Operação Lava Jato, que investiga se o ex-ministro Antônio Palocci recebeu propina para atuar a favor da Odebrecht, o ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque afirmou que está disposto a devolver 20 milhões de euros, que recebeu como propina. Segundo ele, o dinheiro está em duas contas no exterior.

"Gostaria novamente de enfatizar meu interesse de assinar uma repatriação que for necessário para que esse dinheiro venha e volte aí pra quem de direito", disse Duque, segundo o G1.

Ainda de acordo com a publicação, além deste 20 milhões de euros, Duque também disse que vai devolver outros valores que estão em uma terceira conta no exterior. Contudo, não mencionou a quantia. Segundo o ex-diretor, estas são as únicas contas que ele tem fora do Brasil.