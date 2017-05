PSC busca alternativa a Bolsonaro para eleição presidencial de 2018

O PSC tenta filiar o economista e presidente do IBGE, Paulo Rabello de Castro, visando a eleição presidencial do próximo ano.

De acordo com informações da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, ele aparece como uma alternativa para o deputado federal Jair Bolsonaro, atualmente no partido, mas que dá sinais que deve abandonar a legenda. Rabello é filiado ao Partido Novo e é adepto de posições econômicas liberais.

Integrantes do PSC acreditam que poderiam divulgar a filiação do presidente do IBGE já atrelada à sua pré-candidatura.