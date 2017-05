Nigéria: governo negocia e liberta 82 estudantes sequestradas pelo Boko Haram

O governo da Nigéria conclui uma negociação que libertou 82 alunas escolares que haviam sido capturadas, há três anos, pelo grupo terrorista Boko Haram. Na ocasião, quase 300 garotas foram abduzidas pelos terroristas, que têm ligação com o Estado Islâmico.

O presidente da Nigeria, Muhammadu Buhari, confirmou o acordo. Em outubro, 21 garotas haviam sido libertadas, porém o governo negou ter negociado o resgate. Agora, caiu para 113 o número de alunas desaparecidas desde o sequestro em massa. Há temores de que algumas tenham sido usadas em atentados a bomba. Um oficial do exército nigeriano, com conhecimento direto sobre a operação de resgate, informou que as reféns libertadas neste sábado foram encontradas numa região próxima à fronteira com Camarões.

As meninas devem se encontrar, neste domingo (7), com o presidente Buhari na capital do país, Abuja. As negociações foram intermediadas pelo governo da Suíça e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, informou o governo nigeriano. Fonte: Associated Press.