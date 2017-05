Líderes da base planejam anúncio conjunto de apoio à reforma da Previdência

Líderes de partidos da base do presidente Michel Temer planejam uma declaração conjunta de apoio à reforma da Previdência.

De acordo com informações da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o PSDB está disposto a aderir ao plano, mas quer que o PMDB, partido de Temer, assuma uma posição antes. O DEM também já indicou que deve se juntar ao fechamento de questão, enquanto PPS e PSD também já foram sondados para participar da mobilização.

O Palácio do Planalto avalia que as recentes concessões feitas no texto da reforma previdenciária fizeram diminuir as críticas contra a matéria, mas reconhecem que o cenário ainda é negativo. Ainda de acordo com coluna Painel, parlamentares de DEM e PSDB ainda estão divididos sobre qual lado tomar na votação.