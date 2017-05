Baleado durante perseguição a primo em Feira de Santana, jovem de 18 anos morre em hospital

O jovem Jeferson Assis Sampaio, de 18 anos, baleado na cabeça após um ataque que deixou um morto em Feira de Santana, na manhã de sábado (6), morreu nesta tarde. A informação é do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Jeferson é primo de Paulo Ricardo Sampaio, de 35 anos, que morreu após ser perseguido, baleado e sofrer um acidente de carro no Conjunto George Américo.

O rapaz seguia no carro de Paulo Ricardo quando foi atingido. Contudo, ele foi socorrido e estava internado no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Já Paulo Ricardo morreu no local.

Paulo Ricardo da Silva, dirigia um veículo modelo Celta no conjunto George Américo quando passou a ser perseguido por uma dupla em uma motocicleta.

Os criminosos dispararam contra o carro, atingindo Jefferson e Paulo e provocando o capotamento do veículo. Nele também estavam uma criança de 8 anos, um adolescente de 17. Eles foram levados com ferimentos leves para o Hospital Estadual da Criança (HEC), onde foram medicados e liberados.