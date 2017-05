Bota com 10 mil dólares é doada por engano a bazar beneficente

Uma bota com 10 mil dólares foi doada por engano para um bazar beneficente que acontece anualmente em Caxias do Sul, na serra gaúcha. O fato inusitado foi descoberto durante a triagem das doações por uma das organizadoras, segundo o G1.

Ainda de acordo com a publicação, foi a filha da dona da bota, que entregou o calçado no evento. No entanto, ela que não sabia dos dólares escondidos ali. "Resolvemos ir atrás de quem fez a doação da bota, porque percebemos que havia algo errado, o dinheiro não parecia uma doação, porque parecia estar escondido ali", contou Zeli Dambros, uma das organizadoras do bazar, ao G1.

Toda a quantia foi devolvida. "Ela disse que escondia o dinheiro ali porque já teve a casa assaltada várias vezes", explica a voluntária. O evento tem o intuito de recolher peças de roupas, acessórios, calçados, brinquedos e até móveis em bom estado. O material é vendido de R$ 1 até R$ 50, no máximo, e toda renda é revertida para ações sociais em Caxias do Sul.