O jovem Jeferson Assis Sampaio, de 18 anos, baleado na cabeça após um ataque que deixou um morto em Feira de Santana, na manhã deste sábado (6), morreu nesta tarde. A informação é do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Jeferson é primo de Paulo Ricardo

Familiares do jovem Josuel Lima Nascimento, 24 anos, morto na última quinta-feira (4) após entrar em uma chácara particular para pegar fruta-pão, no bairro de Valéria, em Salvador, realizaram um protesto neste sábado (6) por conta do assassinato do rapaz. No ato, ocorrido durante o sepultamento do corpo de Josuel, no Cemitério Quinta dos Lázaros, seus parentes afirmaram que policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/Rondesp Central) foram responsáveis pelo crime.

Sob anonimato, uma pessoa relatou à TV Bahia que o jovem foi executado e chegou a pedir aos policiais para não morrer. Ele estava acompanhado de um primo, que conseguiu fugir. Ferido, Josuel não conseguiu escapar.

"No momento que ele caiu, pessoas que moram ao redor [da chácara], que ouviram os gritos, ouviram ele gritando socorro, pedindo para não morrer, pelo amor de Deus. E viram [as testemunhas] quando ele tirou a carteira de trabalho do bolso e entregou pro (sic) policial, dizendo que ele era trabalhador, que era pai de família e que ele não merecia morrer. Pelo amor de Deus, não me mate [disse Josuel]. Nesse momento o policial, rasgou a carteira de trabalho dele e executou ele ali mesmo, dentro do mato. Foi execução", conta a testemunha.

A Polícia Militar informou a TV Bahia que a equipe da Rondesp foi ao bairro de Valéria após ser informada de que homens estavam com armas e drogas no local. De acordo com a PM, a guarnição foi recebida com tiros e revidou, ferindo Josuel. O jovem chegou a ser levado para o hospital, onde a morte foi confirmada. Ainda de acordo com a polícia, foram encontrados com Josuel uma arma, pacotes com maconha, uma balança e um celular. O caso está sendo apurado pela Corregedoria da Polícia Militar. Josuel era casado e deixou um filho de um ano. A família informou que ele trabalhava como operador de máquinas.