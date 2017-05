Morador de rua é suspeito de matar mulher na passarela do Iguatemi

Um morador de rua é suspeito de ter matado a facadas Lucigleide Maciel de Jesus, 48 anos, na última sexta-feira (5), na passarela que liga o Shopping da Bahia, a estação de Metrô e a Rodoviária de Salvador.

Segundo informações do jornal A Tarde, o suspeito já foi identificado, mas seu nome não será divulgado para não atrapalhar as investigações. A polícia apura se a morte Lucigleide, que foi esfaqueada pelo suspeito, tem relação com outro homicídio registrado na mesma passarela dois dias antes.

No caso anterior, a vítima foi morta a pauladas. O suspeito também é um morador de rua – o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) investiga se o autor dos dois crimes seria a mesma pessoa. Ainda não está descartada a hipótese inicial de que Lucigleide tenha sido vítima de um latrocínio.