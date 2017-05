RecÃ©m-nascida Ã© abandonada dentro de caixa de papelÃ£o

Uma criança recém-nascida foi abandonada dentro de uma caixa de papelão na madrugada de domingo (7), na cidade de Jacobina, no norte da Bahia. De acordo com informações da Polícia Militar, a bebê foi deixada em frente à porta de uma casa, no bairro Jacobina III.



Segundo a PM, a dona do imóvel encontrou a recém-nascida após acordar com o choro dela. A PM informou que a mulher levou a bebê para dentro de casa e a agasalhou. Em seguida, acionou a polícia.



Agentes da 24ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no imóvel e levaram a menina para o Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.



Conforme a PM, durante o atendimento, os médicos constataram que o cordão umbilical ainda não havia sido removido, o que leva a crer que ela foi abandonada logo após a mãe dar à luz. Segundo a PM, a recém-nascida, que tem 50 cm e pesa 2,5 kg, passa bem, mas continua internada.



Em nota, a PM pede que os moradores da região colaborem na localização da mãe da recém-nascida, para que também seja dado apoio médico e psicológico a ela.



Ainda de acordo com a PM, a garotinha foi "batizada" carinhosamente de Lorena. O nome foi escolhido pela aluna Cabo Aldimária, que conduziu a criança até o hospital. Lorena é uma homenagem à filha da policial militar, que tem o mesmo nome.