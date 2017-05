Abaixo-assinado pelo impeachment de ministros tem mais de 500 mil assinaturas

Um abaixo-assinado que pede o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, por terem votado a favor da liberdade do ex-ministro José Dirceu, já havia recolhido mais de 500 mil assinaturas até domingo (7). O objetivo é chegar a 1 milhão de assinaturas.

Após o recolhimento das assinaturas, o documento poderá ser protocolado no Senado, Casa Legislativa onde devem ser apresentados pedidos de impeachment de ministros do STF. Gilmar ainda é alvo também de outro abaixo-assinado que pede seu impedimento. Criado na última quinta-feira (5), o documento já tinha, até a manhã deste domingo, de acordo com o site Congresso em Foco, 53.325 assinaturas. O objetivo é chegar a 75 mil.