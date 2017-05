InscriÃ§Ãµes para o Prosel Uefs 2017.2 encerram hoje (08)

As inscrições para o processo seletivo 2017.2 da Uefs serão encerradas às 18 horas desta segunda-feira (8).

A taxa é R$ 110,00 e deverá ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil, por meio de boleto bancário, disponibilizado eletronicamente no site da Universidade, após a conclusão do preenchimento do Requerimento de Inscrição.

Nessa edição do Prosel, são oferecidas vagas para os cursos de Farmácia, Medicina e Licenciatura em Música. De acordo com a Comissão do Processo Seletivo para Acesso ao Ensino Superior (Copaes), a seleção para o curso de Música sofreu uma alteração, passando a constar de apenas uma etapa.

São 1007 vagas distribuídas em 28 cursos, sendo 56 delas destinadas a indígenas e quilombolas, em atendimento à resolução Consu nº 034/2006.

As provas serão aplicadas nos dias 2 e 3 de julho de 2017, na cidade de Feira de Santana. Os locais de realização das provas, com os respectivos endereços e salas dos candidatos, serão divulgados através do Cartão de Convocação, no período de 19 a 30 de junho de 2017.