Barreiras: Detento Ã© morto dentro de complexo policial

Um preso detido na carceragem de Barreiras, extremo oeste, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (8). Wiliam Santos, de 33 anos, foi achado com perfurações no corpo e um lápis em uma das narinas.

Conforme o delegado Romero Cavalcanti, ao G1, o corpo foi achado ainda amarrado pelos pés nas grades da cela. Até o momento, a autoria do crime ainda é desconhecida. Ainda segundo o delegado, cerca de 90 presos estão detidos no chamado "cadeião", uma grande cela do complexo. A vítima tinha várias passagens por roubos em lojas da cidade.