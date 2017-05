Vereador vai entrar com aÃ§Ã£o no MP para tentar impedir show de Roberto Carlos em Feira

O vereador Zé Filé (PROS), afirmou na manhã de hoje (8), que vai entrar ocm uma ação no Ministério Público (MP), com uma ação para pedir o adiamento ou até cancelamento do show com o cantor Roberto Carlos, que será realizado no Estádio Alberto Oliveira, mais conhecido como Joia da Princesa, no dia 26 de maio.

No dia 26 de abril, o edil mandou um requerimento para a Casa, questionando o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Edson Borges, sobre o valor pago ao Município para a realização do evento.

“Vale salientar que o valor dos ingressos cobrados variam entre R$ 100,00 e R$ 380,00. A finalidade deste requerimento é tornar público e transparente o que é arrecadado pelo Município, já que isso é de interesse da coletividade”, completou o edil na aprovação do pedido.

Zé Filé afirmou que, até o momento não recebeu nenhuma resposta ao requerimento.

“Eu cobrei de todos, vou entrar com uma ação para impedir a realização do show. O povo me elegeu para fiscalizar e é isso que estou fazendo”.

O líder do Governo na Casa, vereador José Carneiro (PSDB), afirmou que o colega está querendo criar um factóide, mas não vai conseguir encontrar. “Nem precisava o senhor fazer um requerimento desta natureza porque basta o senhor ir à Secretaria citada e buscar a informação. O valor arrecadado consta do Documento de Arrecadação Municipal (DAN), pago em uma agência bancária. O prazo para resposta, ainda não terminou”.

O secretário Edson Borges, afirmou que irá dar as respostas solicitadas pelo vereador no requerimento.

"Ainda estamos no prazo de resposta. O requerimento foi aprovado pela Casa, que tem a maioria dos vereadores governistas. É sinal que o município não tem nada a esconder. Tenho que responder baseado em uma documentação, não de boca. Quanto a cancelamento de show, quem tem que responder é a produção".

A produção do show de Roberto Carlos afirmou que está aguardando o DAN ser emitido para entregar uma cópia a secretaria e ela ser repassada para o vereador.